Дзюдо

Дзюдоист Адам Цечоев поднялся на второе место в мировом рейтинге среди юниоров

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Серебряный призер первенства мира по дзюдо (U-21) 2021 года Адам Цечоев поднялся на второе место в мировом рейтинге среди дзюдоистов (юниоров) в весовой категории до 81 кг и на первое место среди российских дзюдоистов (юниоров) в этой же весовой категории.

Опережает ингушского спортсмена лишь атлет из Грузии Георгий Шеразадишвили, тот самый, которому Цечоев уступил в финальной схватке на последнем мировом турнире в итальянском городе Ольбия.

На тех соревнованиях победитель первенства Европы среди кадетов Адам Цечоев уверенно взял верх над спортсменами из Монголии, Греции, Франции и Таджикистана. В полуфинале великолепным броском Адам одержал победу над бронзовым призером Кубка Европы среди юниоров Хаджиевым из Азербайджана. Соперником Цечоева во встрече за золотую медаль стал титулованный грузинский дзюдоист Шеразадишвили, имеющий в своем активе золотую медаль Кубка Европы — 2021.

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