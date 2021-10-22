Дзюдоист Адам Цечоев поднялся на второе место в мировом рейтинге среди юниоров

Опережает ингушского спортсмена лишь атлет из Грузии Георгий Шеразадишвили, тот самый, которому Цечоев уступил в финальной схватке на последнем мировом турнире в итальянском городе Ольбия.

На тех соревнованиях победитель первенства Европы среди кадетов Адам Цечоев уверенно взял верх над спортсменами из Монголии, Греции, Франции и Таджикистана. В полуфинале великолепным броском Адам одержал победу над бронзовым призером Кубка Европы среди юниоров Хаджиевым из Азербайджана. Соперником Цечоева во встрече за золотую медаль стал титулованный грузинский дзюдоист Шеразадишвили, имеющий в своем активе золотую медаль Кубка Европы — 2021.