Дзюдо

Дзюдоисты из Ингушетии завоевали 11 медалей на турнире в Ессентуках

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Воспитанники восьмой школы Гамурзиевского административного округа Назрани завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на открытом клубном турнире по дзюдо, который проходил в Ессентуках 12 ноября, рассказал газете «Ингушетия» тренер спортсменов Мурад Богатырев.

«Достойно выступили, очень успешно. Будем стараться и в дальнейшем продолжать демонстрировать высокие результаты», — рассказал тренер.

По его словам, золотыми призерами стали Абдул-Рахим Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев и Али Чаджоев.

На вторую ступень пьедестала поднялись Абдул-Рахим Цолоев, Саид-Ахмед Озиев, Ибрагим Эсмурзиев. Бронзовые медали забрали Мансур Албогачиев, Магомед-Басир Гамурзиев, Саид Гамурзиев и Илез Озиев.

Отмечается, что тренировал спортсменов еще один опытный наставник — Зураб Озиев.

«Наша команда также заняла второе общекомандное место», — отметил Мурад Богатырев.

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