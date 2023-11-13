Дзюдоисты из Ингушетии завоевали 11 медалей на турнире в Ессентуках
Воспитанники восьмой школы Гамурзиевского административного округа Назрани завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на открытом клубном турнире по дзюдо, который проходил в Ессентуках 12 ноября, рассказал газете «Ингушетия» тренер спортсменов Мурад Богатырев.
«Достойно выступили, очень успешно. Будем стараться и в дальнейшем продолжать демонстрировать высокие результаты», — рассказал тренер.
По его словам, золотыми призерами стали Абдул-Рахим Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев и Али Чаджоев.
На вторую ступень пьедестала поднялись Абдул-Рахим Цолоев, Саид-Ахмед Озиев, Ибрагим Эсмурзиев. Бронзовые медали забрали Мансур Албогачиев, Магомед-Басир Гамурзиев, Саид Гамурзиев и Илез Озиев.
Отмечается, что тренировал спортсменов еще один опытный наставник — Зураб Озиев.
«Наша команда также заняла второе общекомандное место», — отметил Мурад Богатырев.