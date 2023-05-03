«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 9 мая

«Ингушетия ежегодно присоединяется к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Традиционно региональное отделение «Единой России» проводит множество акций с участием активистов партии, волонтеров и молодежи. Накануне праздника партийцы поздравят ветерана, проведут субботник на придомовой территории его дома, помогут по хозяйству. Также субботники пройдут и на территориях памятников и мемориальных комплексов. Это наш человеческий долг поддерживать наших ветеранов и сохранить память о людях, которые одержали Великую Победу», — отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Беслан Дзейтов.

По словам зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя движения «Волонтеры Победы» Ольги Занко, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь все, чтобы не допустить повторения», — сказала Занко.

Помимо всего этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтеры Победы» доставят их адресатам.