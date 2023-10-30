Единороссы Ингушетии активно реализуют проект «Центр помощи по вопросам СВО»

На мероприятии собравшимся семьям в деталях рассказали о мерах поддержки, предоставляемых государством. Пристальное внимание было уделено вопросам, заданным участниками встречи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», проект «Центр помощи по вопросам СВО» продолжит свою работу, помогая военнослужащим и их семьям в решении всех возникающих вопросов и предоставляя им всестороннюю поддержку.

«Также необходимо осуществлять мониторинг эффективности данных мероприятий и активно вовлекать участников в процесс их планирования и организации. Встречи с участниками СВО становятся важным инструментом в улучшении условий жизни для ветеранов и их семей», — отметил руководитель РОП партии «Единая Россия», депутат парламента республики Магомед Дарсигов.