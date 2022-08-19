Единороссы Ингушетии раздадут 200 школьных наборов в рамках акции «Собери ребенка в школу»

«Ингушетия ежегодно принимает активное участие во Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В этом году также партийцы вместе с волонтерами «МГЕР» адресно раздадут 200 наборов школьных принадлежностей детям из семей, испытывающих материальные трудности при подготовке к новому учебному году. В школьных рюкзаках будет все необходимое для начала учебы: канцтовары, тетради, пеналы и многое другое. Дети — самая незащищенная категория граждан, и сегодня мы очень рады возможности оказать им внимание и помощь», — отметил руководитель Регионального исполнительного комитета Ингушского отделения «Единой России» Ибрагим Картоев.

Между тем, ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Акция «Собери ребенка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах — таких пунктов приема в регионах открыто более 4 тыс.

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передает детям в ПВР, на Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.