Единороссы провели акцию «Георгиевская лента» в селе Зязиков-Юрт Ингушетии
В преддверии Дня Победы на центральной улице сельского поселения Зязиков-Юрт активисты местного отделения партии «Единая Россия» в Малгобекском районе совместно с районной администрацией, юнармейцами и школьниками провели патриотическую акцию «Георгиевская лента».
Как сообщили в региональном отделении «ЕР», участники акции раздали георгиевские ленточки и напомнили жителям об одном из самых знаменательных праздников страны — Дне Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что патриоты подробно объяснили гражданам о правильном использовании ленточки, которая является символом Победы.