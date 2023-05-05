Единороссы провели акцию «Георгиевская лента» в селе Зязиков-Юрт Ингушетии

Как сообщили в региональном отделении «ЕР», участники акции раздали георгиевские ленточки и напомнили жителям об одном из самых знаменательных праздников страны — Дне Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что патриоты подробно объяснили гражданам о правильном использовании ленточки, которая является символом Победы.