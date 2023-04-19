Единороссы проверили ход строительства школы на 720 мест в селе Сурхахи Ингушетии

«Партийный десант» в составе секретаря местного отделения Единой России в Назрановском районе Магомеда-Башира Муталиева, главы села Сурхахи Мустафы Медарова и депутатов Назрановского районного совета посетил строящийся объект.

Отмечается, что строительство учебного заведения было начато в декабре прошлого года. Проектом предусмотрено обустройство стадиона, игровых оборудованных площадок, зоны отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок.

Как сообщили в ИРО РИК «Единая Россия», в настоящее время проводится установка мебели, оборудования и благоустройство прилегающей территории. Объект будет сдан в 2023 году.

По итогам мониторинга участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.