Экс-главе Ингушетии, Герою России Юнус-Беку Евкурову исполняется 60 лет

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Ангушт (Тарское) Пригородного района в многодетной семье. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военный институт, имени генерала армии Василия Маргелова, в 1997 году Военную академию имени Михаила Фрунзе, а в 2004-м Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

Занимал различные командные должности в ВДВ, в том числе — начальник штаба полковой тактической группировки 217-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии.

В 1999 году, после начала военной операции НАТО «Союзническая сила» против Союзной Республики Югославия, находился на территории Боснии и Герцеговины в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR. В звании майора ГРУ Генштаба России стал участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта «Слатина» близ Приштины (Косово) и удержанию его до прибытия основных сил российского контингента. За участие в этой операции 13 апреля 2000 года Юнус-Беку Евкурову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

В 2004-2008 годах являлся начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

30 октября 2008 года указом главы государства Юнус-Бек Евкуров был назначен временно исполняющим обязанности президента Ингушетии, на следующий день депутаты Народного собрания республики по представлению Президента России утвердили его в этой должности.

22 июня 2009 года на президента Ингушетии было совершено покушение: на федеральной трассе «Кавказ» в его кортеж врезался заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. Юнус-Бек Евкуров и его брат Увайс Евкуров получили тяжелые ранения. Погибли двое охранников. 12 августа, после выздоровления Юнус-Бека Евкурова, Дмитрий Медведев восстановил его на посту президента Ингушетии. 13 октября того же года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что покушение раскрыто, его организаторы ликвидированы.

7 сентября 2010 года Народное собрание приняло решение об изменении названия должности руководителя республики с 1 января 2011 года — глава Республики Ингушетия.

8 сентября 2013 года парламент Ингушетии по представлению Президента России избрал Юнус-Бека Евкурова главой республики на второй срок, а 17 августа 2018 года — третий.

После массового митинга осенью 2018 года, вызванного подписанием соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, в июне 2019 года Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Врио Главы республики был назначен Махмуд-Али Макшарипович Калиматов. 8 июля того же года Президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы региона заместителем министра обороны России.

Юнус-Бек Евкуров награжден орденами Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги» (2009), Александра Невского (2013), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018), двумя медалями «За отвагу». Отмечен благодарностью (2010) и Почетной грамотой (2017) Президента России.

Женат, пятеро детей. Бюст генерал-полковника установлен на Аллее героев на территории Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Юнус-Бека Евкурова с юбилеем, желает здоровья и успехов на благо Отечества!

Использована информация из открытых источников, в том числе — ТАСС.