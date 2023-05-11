Следком

Экс-полицейские в Ингушетии обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ и взрывных устройств

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Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых бывших сотрудников МВД по Ингушетии, которые обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ, взрывных устройств, боеприпасов и комплектующих деталей оружия, а также в служебном подлоге, сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, экс-полицейские, объединившись в 2018 году организованную преступную группу, являясь в тот период действующими сотрудниками территориальных подразделений МВД по региону, осуществляли хищение и незаконный оборот взрывных устройств, боеприпасов, выданных для проведения учебных стрельб и гранатометаний.

Также они осуществляли незаконный оборот сильнодействующих веществ и в декабре 2019 года в целях получения максимальной финансовой прибыли от указанной незаконной деятельности, вступили в состав действующего на территории СКФО многочисленного организованного преступного сообщества, возглавляемого жителем города Пятигорска Ставропольского края. Их роль заключалась в незаконной перевозке сильнодействующих веществ из этого города в Ингушетию, устройстве тайников и создании условий для беспрепятственной незаконной деятельности на территории республики.

В ходе комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, были обнаружены многочисленные схроны сильнодействующих веществ (изъято более 100 тыс. разовых доз), более 3 тыс. боеприпасов, два взрывных устройства и комплектующие детали оружия.

Установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь бывших правоохранителей к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделениями МВД по Ингушетии, ГУ МВД по СКФО, ГУСБ МВД России, УФСБ по ФСВНГ, УФСБ по Ставропольскому краю и УФСБ России по республике.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступного сообщества, а также установление лиц, причастных к их незаконной деятельности, продолжается.

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