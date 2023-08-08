Эксперт рассказала, может ли сотрудник в Ингушетии рассчитывать на короткий рабочий день из-за жары

В республике в последние дни установилась очень жаркая погода, что негативно влияет на условия труда. По словам специалиста, согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Условия труда — это вся обстановка, в которой человек работает, в том числе его рабочее место, а также стандарты безопасности труда, режим труда и отдыха.

Подробно требования к микроклимату на работе изложены в санитарных правилах, утвержденными главным санитарным врачом РФ. Так, например, оптимальная температура для работы в офисе установлена на уровне +22–24 °C в холодное время года и +23–25 °C в теплое, максимальная же температура, при которой можно работать в помещении по СанПиНу — +28 °C. Таким образом, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на рабочем месте, однако об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего.

При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 °C на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа. Однако согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка. Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению продолжительности рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение.

Татьяна Нечаева рассказала о том, куда жаловаться, если работодатель этого не делает. Предлагается попробовать поговорить с руководством, четко изложив свою жалобу — вряд ли компания ставит своей целью намеренно вредить своим сотрудникам, держа их в душных, непроветриваемых помещениях. Есть вероятность, что руководство не знает или ранее не обращало внимание на проблему.

Если же руководство не реагирует на устные претензии, следует переходить к претензиям в письменном виде, а при дальнейшем бездействии со стороны работодателя следует обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, осуществляющие контроль за выполнением требований по охране труда, а также за соблюдением санитарных норм. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора.

Отмечается, что согласно Конституции, в случае нарушения своих прав граждане России вправе обращаться в любые органы власти. Нередко пострадавшие работники действительно пишут жалобы во все возможные инстанции — вплоть до обращений к президенту. Даже если вероятность получить позитивный ответ стремится к нулю, в этом есть практический смысл — напор работника может произвести впечатление на работодателя и склонить того к урегулированию спора.