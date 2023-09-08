Энергетики Ингушетии завоевали «серебро» спартакиады «Россети Северный Кавказ»

Напомним, 5 сентября текущего года на базе спортивной школы города Лермонтова состоялась спартакиада среди работников группы компаний «Россети Северный Кавказ», в которой приняли участие команды со всех семи регионов присутствия, а также исполнительного аппарата Общества.

Свою сноровку, ловкость и выносливость энергетики продемонстрировали в самых различных видах спорта: мини-футболе, настольном теннисе, плавании, легкой атлетике и даже шахматах.

«Ингушэнерго» представляли самые спортивные, отважные и неравнодушные специалисты филиала. В состав команды включили: Рашида Барахоева (помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и. о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг); Ильяса Албагачиева (инженер отдела взаимодействия с клиентами и дополнительных услуг); Зураба Озиева (ведущий инженер АСКУЭ); Ислама Цечоева (электромонтёр); Джамбулата Цечоева (электромонтёр); Ислама Баркинхоева (техник); Мухаммада Таршхоева (электромонтер); Абдулрашида Хамхоева (мастер Назрановского участка городских электрических сетей); Заиру Чумакову (техник); Илеза Цороева (ведущий инженер отдела реализации электроэнергии); Багаудина Котиева ( юрист); Исмаила Гадаборшева (инженер по обработке данных); Магомеда Ужахова (электромонтер по эксплуатации электросчетчиков); Рудвана Дзейтова (электромонтер); Адама Хутиева (оперативный дежурный); Висху Дзахкиева (техник Центра обслуживания клиентов) Идейным вдохновителем братства стал Хусейн Ведзижев, инженер производственно-технической службы.

Состязания продолжались почти весь день — в каждом виде спорта были свои яркие моменты, удачные старты и победные реляции.

Завершилась Спартакиада торжественным награждением: команда филиала «Ингушэнерго» заслуженно стала одной из лучших, завоевав серебро в командном зачете. Значимую лепту в общий результат внесли электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Магомед Ужахов, ставший лучшим в легкоатлетических соревнованиях, и техник Центра обслуживания клиентов Висха Дзахкиев, которому было присуждено третье призовое место по шахматам.

«Ключевые ценности «Россети Северный Кавказ» — надежность, открытость и ответственность за результат. Но без сильной команды единомышленников это будут просто слова. Вот почему для компании так важно создание условий для максимального раскрытия потенциала сотрудников, вовлеченность в общее дело. И в этом смысле совместное времяпрепровождение, спортивные состязания — отличное решение. Борьба, соревновательный дух, эмоции, на мой взгляд, прекрасно способствуют созданию теплой атмосферы в коллективе. А дружба и сплочённость — отличная составляющая в деле обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения республики. Надеюсь, у нашей команды впереди еще очень много вершин», — отметил Рашид Барахоев сообщает пресс-служба «Ингушэнерго».