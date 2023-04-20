Энергетики обеспечат «светлое» празднование Ид аль-Фитр в Ингушетии

Энергетики готовы обеспечить высокую степень надежности электроснабжения республики, сообщили в пресс-службе компании.

Во всех производственных отделениях заблаговременно проверено техническое состояние оборудования, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников (РИСЭ).

Под особым контролем — оснащение бригад инвентарем и экипировкой, готовность специальной техники.

«В такие значимые дни, конечно, мы чувствуем дополнительную ответственность. Специалисты максимально отработали каждый пункт — от технического состояния оборудования и материально-технических ресурсов до схемы оповещения оперативного персонала. Мы готовы», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршоев.

Напомним, контакт-центр энергокомпании в круглосуточном режиме готов принимать звонки от жителей республики по номеру: 8-800-220-0-220.