Энергоснабжение

Энергетики обеспечат «светлое» празднование Ид аль-Фитр в Ингушетии

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Дни предстоящего мусульманского праздника разговения после месячного поста — Ид аль-Фитр (Мархаш), объявленные в Ингушетии нерабочими, оперативно-выездные бригады филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» встретят на посту.

Энергетики готовы обеспечить высокую степень надежности электроснабжения республики, сообщили в пресс-службе компании.

Во всех производственных отделениях заблаговременно проверено техническое состояние оборудования, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников (РИСЭ).

Под особым контролем — оснащение бригад инвентарем и экипировкой, готовность специальной техники.

«В такие значимые дни, конечно, мы чувствуем дополнительную ответственность. Специалисты максимально отработали каждый пункт — от технического состояния оборудования и материально-технических ресурсов до схемы оповещения оперативного персонала. Мы готовы», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршоев.

Напомним, контакт-центр энергокомпании в круглосуточном режиме готов принимать звонки от жителей республики по номеру: 8-800-220-0-220.

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