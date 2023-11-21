Еще 25 человек из Ингушетии пополнили ряды Российской армии

Как сообщили газете «Ингушетия» в военном комиссариате республики, молодые люди будут служить в войсках национальной гвардии. Ребята все мотивированные на прохождение службы.

«Осенняя призывная кампания даже не началась, когда мои документы были у военкома на столе. Я понимаю, что без военного билета невозможно трудоустроиться. Мы едем в Ростов-на-Дону. Будем служить в Росгвардии, это самые элитные и престижные войска», — поделился студент Ингушского госуниверситета, будущий юрист Исрапил Богатырев.

Новобранцев провожали родные и близкие, представители общественных организаций, органов власти. «Достойно представить свой народ и республику», — такое напутствие дали ребятам участники мероприятия.

Новобранцы пополнят личный состав воинских частей, дислоцирующихся в Астраханской и Ростовской областях.

Напомним, отдать долг Родине нынешней осенью в различных подразделениях Российской армии будут иметь возможность 215 юношей из Ингушетии.