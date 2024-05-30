В Ингушетии проводили в армию призывников из Назрановского района

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, для прохождения срочной службы в расположение частей отбыли 23 новобранца.

Артисты Назрановского РДК поддержали ребят и организовали для новоиспеченных солдат выездной концерт.

«Армия даст возможность ребятам приобрести настоящих друзей, закалит их характер, а кто-то, может быть, в дальнейшем свяжет свою судьбу с профессией защитника Родины», — подчеркнул глава района Амирхан Измайлов.

Отмечается, что перед отправкой юноши прошли все процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопическое исследование, профессионально-психологический отбор. Призывниками были получены военная форма, соответствующие персональные электронные карты военнослужащих и банковские карты для начисления денежного довольствия. Напомним, весенний призыв продлится до 15 июля.