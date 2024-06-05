Очередная группа новобранцев из Ингушетии отправилась служить в армии

В мероприятии торжественных проводов принял участие заместитель мэра города Халид Беков, сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.

Отправка юношей в армию является значимым этапом в их жизни и служит основой для приобщения к дисциплине, воспитания в себе чувства ответственности и патриотизма.

«Молодые люди с 1996 по 2006 годов рождения до 15 июля текущего года могут явиться в военкомат для прохождения отбора на военную службу», — подчеркнули члены призывной комиссии.