Инвентаризация

Федерация бокса России передала инвентарь юным ингушским спортсменам

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Юные малгобекские спортсмены получили в дар новый ринг и две боксерские груши от Федерации бокса России, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«В нашей секции бокса занимается более 30 детей. Ребята активно тренируются, и их интерес к спорту растет с каждым днем. Новый ринг создает хорошие условия для развития профессионального бокса среди наших воспитанников. Мы благодарим Федерацию бокса России за неравнодушие и участие», — рассказал директор спорткомплекса в г. Малгобеке Мусаев Магомед.

Напомним, что в спортивном комплексе «Роснефть» тренируются не только боксеры, там созданы условия для занятий мини-футболом, плаваньем, вольной борьбой, смешанными единоборствами и гимнастикой.

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