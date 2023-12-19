Федерация кикбоксинга России вызвала ингушских спортсменов на сборы в Москву
Победитель и бронзовый призер чемпионата России по кикбоксингу в Перми в весовой категории 91 кг Ислам Муталиев и Юсуп Дзауров прибыли в Москву по вызову Федерации кикбоксинга России.
Напомним, воспитанников спортивной школы сельского поселения Кантышево включили в основной состав сборной страны для прохождения углубленного медицинского осмотра (УМО).
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в январе будущего года ребята будут проходить учебные сборы в составе сборной страны для дальнейшего выступления на международных соревнованиях.
Отмечается, что кантышевские спортсмены показали на чемпионате России в Перми высокие результате в дисциплине «фулл-контакт».