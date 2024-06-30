Ингушский кадет Исмаил Цороев стал серебряным призером Первенства России в Нальчике

Как сообщили газете «Ингушетия» в Горском кадетском корпусе им. Абдулы Цароева, на арене «Гладиатор» в Нальчике собралось примерно 500 спортсменов из 25 регионов РФ. В течение трех дней продолжались напряженные баталии.

Отмечается, что воспитанник опытного тренера Муслима Картоева выступал в весовой категории 57 кг. Исмаил Цороев дополнительно получил на турнире почетную награду — Кубок за волю к победе. Его финальная схватка за «золото» никого не оставила равнодушным. До последнего не было ясно, кто в итоге поднимется на первую ступень пьедестала. Удача улыбнулась кабардинскому бойцу.

«Это значимый результат. «Серебро» на мастерском турнире многого стоит. Накануне состязаний я месяц занимался индивидуально с ним, что безусловно обусловило хороший результат. Необходимо сказать, что всероссийские соревнования проходили по четырем дисциплинам: «поинтфайтинг», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «лоу-кик». По К-1 сильнейших в стране выявят в сентябре в Грозном», — подчеркнул наставник кадета 5-го курса Муслим Картоев.

Напомним, всероссийский турнир по кикбоксингу был посвящен памяти сотрудника спецназа, кавалера ордена Мужества Батыра Чабдарова.