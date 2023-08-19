Федеральный центр окажет помощь Ингушетии в обновлении парка общественного транспорта

«Для Ингушетии это очень важная тема, есть определенные трудности с пассажирскими перевозками, связанные с нехваткой общественного транспорта. Население региона стабильно растет, соответственно, растет и потребность в маршрутных автобусах. Даже наличие частных транспортных компаний по пассажирским перевозкам не спасает ситуацию. У большинства автобусов и маршруток высокий технический износ, потому что они давно находятся в эксплуатации. Своих денег в бюджете на обновление автопарка у республики нет, выручают федеральные власти, которые очень внимательно и с пониманием относятся к нашим нуждам», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава напомнил, что недавно регион подал заявку для получения специального казначейского кредита в «Фонд развития территорий» для приобретения 78 единиц транспорта для нужд ГУП «Ингушавтотранс». Заявка удовлетворена и республике выделили 300 млн рублей.

Президент России в своем выступлении отметил, что вопрос развития общественного транспорта важен для каждого человека, особенно в контексте статистики пассажирских перевозок. Одна из важнейших задач, по словам Владимира Путина, «наращивать поездки на общественном транспорте».

Махмуд-Али Калиматов отметил, что на заседании Госсовета Президентом было дано поручение правительству найти постоянное финансирование на обновление общественного транспорта во всех регионах.

«Мы уже привыкли, что глава государства ставит системные задачи и всегда успешно их реализует. Президент в своем выступлении на Госсовете затронул такие важные аспекты работы в сфере общественных транспортных перевозок, как повышение зарплаты и престижа работы водителей, тарифы на поездки в общественном транспорте и обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Это все важные и актуальные для нашего региона моменты. Когда все озвученные Владимиром Путиным условия будут созданы, люди охотно пойдут работать на автотранспортные предприятия», — считает руководитель субъекта.

На заседании президиума Госсовете отмечалось, что запрос регионов на обновление автотранспорта до 2030 года составляет более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. С развитием новых маршрутов необходимость в ТС будет расти.