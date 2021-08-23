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Фонд научной библиотеки Ингушского госуниверситета пополнился новыми изданиями

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Министерство культуры республики передало в фонд научной библиотеки Ингушского государственного университета книги, изданные самим ведомством и учреждениями культуры региона.

Как сообщил «Ингушетии» директор библиотеки Адам Мальсагов, среди подаренных книг сборник статей по истории и культуре ингушского народа «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века». Издание дает хорошее представление о прошлом и настоящем республики, культуре и традициях ее народа.

Девятый выпуск сборника статей Международной конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа», передан научной библиотеке заведующим кафедрой социологии и политологии госуниверситета И. Сампиевым.

По несколько экземпляров авторских монографий подарила библиотеке кандидат исторических наук, профессор вуза Д. Кокорхоева. Это следующие работы: «Политическая институционализация органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; «Тенденции политической институционализации системы органов власти республик Российской Федерации в условиях постсоветских реформ»; «Этнополитика коммунистической партии и Советского государства в автономиях Северного Кавказа (1920-е — начало 1930-х гг.)».

Прекрасно иллюстрированный сборник статей в двух книгах «Московский Кремль XVIII столетия. Древние святыни и исторические памятники», изданный на грант Российского фонда фундаментальных исследований тиражом в 300 экземпляров, поступил в научную библиотеку от издателей — музеев Московского Кремля.

«Научная библиотека Ингушского госуниверситета признательна всем своим дарителям и надеется, что их безвозмездная помощь будет примером для других авторов и издателей», — отметил Мальсагов.

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