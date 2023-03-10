Фонд «Сафмар» Гуцериева окажет помощь в строительстве альпинистского комплекса в горной Ингушетии

«Мы обратились к инвестору «Сафмар», нам окажут содействие, и в ближайшие годы здесь появятся все условия, отвечающие требованиям современного лагеря. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации», — цитирует Льянова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что в круглогодичном альплагере «Кязи» проходят учебные занятия всех уровней альпинистской подготовки. Его руководитель вице-президент федерации альпинизма России «Снежный барс» Александр Яковенко рассказал, что сборы проходят по плану.

«Благодаря руководству республики, администрации района улучшаются условия, до сих пор мы работали больше в межсезонье, но сейчас уже созданы возможности и для летнего сезона. Инфраструктура создается не только для альпинистов, но и для отдыхающих. Любители активного туризма приезжают со всей страны: буквально недавно разъехались гости из Сахалина, Хабаровска, Санкт-Петербурга, были сборы порядка 40 человек. В выходные было 80, на данный момент работают три отделения — 20 человек. Ожидается активный май. Благодаря уникальным особенностям района тут ожидается насыщенный сезон. Здесь есть тропы от самой простой до сложной 6-й категории трудности для спортсменов всех уровней, а также просто туристические маршруты», — отметил Яковенко.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что в концепции развития спорта и распространения здорового образа жизни, власти и в дальнейшем должны уделять внимание альпинизму и скалолазанию.

«Горы и башни уже стали визитной карточкой республики. Я считаю популяризацию альпинизма важной задачей. Занятия этим видом спорта вырабатывают в человеке такие качества, как организованность, стойкость, самостоятельность, умение действовать в самых жестких условиях в интересах общей цели. Благодаря новой инфраструктуре и совместной деятельности органов исполнительной власти и инвестора, а также радушию наших жителей, Ингушетия станет вскоре центром притяжения для покорителей вершин», — подчеркнул руководитель субъекта.

При развитии и дальнейшей загрузке, альплагерь сможет принимать до 2 тыс. альпинистов в год. Здесь также планируется проводить клубные и региональные соревнования по альпинизму в различных классах.

Глава администрации горного района сообщил, что альплагерь функционирует при полном взаимодействии с муниципалитетом и заинтересованными министерствами, а также пограничниками.

«Объект работает не первый год, сборы и чемпионаты проводятся ежегодно. Мы сотрудничаем с Федерацией альпинизма, развиваем скайранинг, проводим марафоны, построили на базе ФОК 9-метровый скалодром для обучения детей, где они уже занимаются. Коммуникации проведены, логистика налажена, но необходимы условия для проведения соревнований в техническом, скальном классах. Спортсмены отмечают особенности нашей природы, наличие скал различных категорий: категории от 1 до 6 Б — наивысшей сложности, аналогов которым нет в России», — сказал Льянов.