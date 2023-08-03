Футболисты назрановского «Ангушта» одержали гостевую победу над черкесским «Нартом»

По информации портала ingfootball, встреча прошла в Черкесске на стадионе «Нарт» и завершилась победой ингушской команды со счетом 2:1.

Игроки обеих команд начали в достаточно осторожной манере, не форсируя события. В середине первого тайма «Ангушт» перехватил инициативу в игре и забил два мяча в ворота соперника. В обоих голах активное участие принял атакующий полузащитник назрановцев Ислам Ульбашев. На 18-й минуте хавбек заработал пенальти для своей команды. К точке подошел Бекхан Алиев, который пробил точно в левый нижний угол ворот. Голкипер хозяев угадал направление удара, который стал не берущимся для него.

А на 35-й минуте подопечные Умара Мархиева укрепили свое преимущество. Ислам Ульбашев прострелил с левого фланга на линию вратарской, где Магомед Гугуев одним касанием переправил мяч в ворота оппонента. Хозяева поля были обескуражены таким ходом событий — с такой ситуацией в текущем сезоне они столкнулись впервые и не были к этому готовы.

После перерыва черкесы, подгоняемые трибунами вперед, активизировались. Им удалось довольно быстро отквитать один мяч — на 55-й минуте удар Григория Тарнова с линии штрафной в дальний угол достиг цели. «Нарт», воодушевленный забитым мячом, как и водится в таких ситуациях, большими силами побежал вперед. Назрановцы же грамотно защищались и пользуясь разрывами соперника в средней линии, выбегали в контратаки и зарабатывали перспективные штрафные. В итоге, «Ангушт» довел дело до победы и сократил отрыв от «Нарта» до одного балла.

Оба коллектива после отчетной игры сохранили свои позиции в таблице — «Нарт» на первом месте, а назрановцы идут за ними. В следующем матче «Ангушт» сыграет 9 августа на выезде против каспийского «УОР-Дагестан».