Гендиректор фирмы в Ингушетии скрыл более 4 млн рублей от налоговой
По материалам УФНС по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы, который подозревается в сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Отмечается, что подозреваемый, являясь руководителем организации, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СКР с управлением ФНС по республике, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в релизе.