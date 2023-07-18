Гендиректор фирмы в Ингушетии скрыл более 4 млн рублей от налоговой

Отмечается, что подозреваемый, являясь руководителем организации, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СКР с управлением ФНС по республике, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в релизе.