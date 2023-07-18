Налоги

Гендиректор фирмы в Ингушетии скрыл более 4 млн рублей от налоговой

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По материалам УФНС по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы, который подозревается в сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что подозреваемый, являясь руководителем организации, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СКР с управлением ФНС по республике, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в релизе.

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