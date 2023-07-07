Генпрокуратура приглашает жителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции»

Конкурс проводится в номинациях «Лучший видеоролик» и «Лучший плакат». Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Дата окончания приема конкурсных работ — 1 октября 2023 года.

Требования к работам: для видео — формат mpeg-4, разрешение не более 1920×1080 р, физический размер файла не более 300 Мб, длительность — не более 120 сек., звук — 16 бит, стерео;

для плакатов — формат JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 (297×420 мм) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi, физический размер одного файла не более 15 Мб.

Антикоррупционные плакаты и видеоролики необходимо разместить на сайте конкурса www. anticorruption. life до 1 октября 2023 года. На указанном сайте размещены правила проведения конкурса.

Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией в декабре. Информация о конкурсе опубликована на едином портале прокуратуры (https://epp. genproc. gov. ru/web/gprf/mass-media/news? item=87485150) и на сайте исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (https://cis. minsk. by/news/25296).