Герой России передал подарок Главы Ингушетии юному жителю Запорожья

27 декабря Махмуд-Али Калиматов снял с «Елки желаний» в Кремлевском зале в Москве шары с новогодними желаниями детей, в том числе подростка из подшефного Токмакского района Запорожской области, который мечтает о синтезаторе.

Подполковник Султан Хашагульгов, которому звезду Героя вручил Президент России Владимир Путин 8 декабря уходящего года к Кремле, отметил, что ему выпала честь передать подарок руководителя субъекта. Он пожелал Никите и всем жителям новых регионов страны мира и счастья.

Мальчик и его отец выразили слова искренней признательности Главе республики.

Напомним, что Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние желания девятерых детей, четверо из которых жители Запорожской области.