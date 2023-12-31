Новый год

Герой России передал подарок Главы Ингушетии юному жителю Запорожья

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Герой России, участник СВО Султан Хашагульгов передал 16-летнему Никите из Запорожья подарок от Главы республики, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства региона.

27 декабря Махмуд-Али Калиматов снял с «Елки желаний» в Кремлевском зале в Москве шары с новогодними желаниями детей, в том числе подростка из подшефного Токмакского района Запорожской области, который мечтает о синтезаторе.

Подполковник Султан Хашагульгов, которому звезду Героя вручил Президент России Владимир Путин 8 декабря уходящего года к Кремле, отметил, что ему выпала честь передать подарок руководителя субъекта. Он пожелал Никите и всем жителям новых регионов страны мира и счастья.

Мальчик и его отец выразили слова искренней признательности Главе республики.

Напомним, что Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние желания девятерых детей, четверо из которых жители Запорожской области.

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