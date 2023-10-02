Аттестация

Гиды Ингушетии подтвердили свою компетентность на квалификационном экзамене

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В здании республиканского комитета по туризму состоялось заседание межрегиональной комиссии по аттестации гидов-экскурсоводов региона, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Квалификационный экзамен проходил офлайн в два этапа, письменная (тестовая) часть и практическое задание в устной форме, также гидам нужно было ответить на дополнительные вопросы членов комиссии», — сказал нашему изданию представитель Комтуризма.

Как отметил собеседник издания, экскурсоводы успешно справились с заданиями и показали высокий уровень знаний истории, архитектуры и культуры Ингушетии.

В состав комиссии вошли руководитель комитета Магомед Цуроев, замдиректора по экопросвещению заповедника «Эрзи» Мадина Баркинхоева, профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства высшей школы креативных индустрии Татьяна Кулаговская, представители музея изобразительных искусств региона, а также Мемориального комплекса жертвам репрессий республики.

В Комтуризма напомнили, что аттестации гидов в Ингушетии будут проводиться ежеквартально.

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