Безопасность

Глава Ингушетии и руководитель Кавказского управления Ростехнадзора обсудили вопросы промышленной безопасности

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и руководитель Кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев на встрече в Магасе обсудили вопросы промышленной безопасности на территории республики.

Цалиев проинформировал Калиматова о количестве и характере нарушений в области экологической безопасности.

«Работа надзорного органа на эксплуатируемых организациями республики опасных производственных объектах очень важна. Любую проблему легче предупредить, чем разбираться с ней по факту. Иногда не принятые своевременно меры могут привести к необратимым процессам. Речь, в конце концов, идет о сохранности здоровья и жизни наших жителей, поэтому мы всегда готовы поддержать и оказать необходимое содействие при контрольных мероприятиях», — подчеркнул руководитель субъекта.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства республики, особое внимание в ходе беседы было уделено медучреждениям, использующим кислородное оборудование, работающее под давлением, а также сетям газораспределения и газопотребления как в частном, так и в коммерческом секторе.

«Вопросам промышленной безопасности правительство Ингушетии уделяет особое внимание. Проблемы у нас общие, будем сообща принимать меры. Главная наша задача — избежать человеческих жертв», — отметил руководитель Кавказского управления Ростехнадзора.

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