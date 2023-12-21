Глава Ингушетии исполнил новогодние желания детей из региона

«В этом году решил лично навестить дома наших юных жителей. Исполнил мечты Мухамада Чумакова, который хотел получить в подарок цветной принтер, и Магомеда Гелисханова, попросившего комплект зимней одежды и обуви. Магомед — инвалид с рождения. Именно поэтому я принял решение, что должен приехать сам — не только к нему, но и к другим ребятам», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, он в очередной раз убедился, что очень важно помогать детям, радовать их любыми способами, исполнять их небольшие мечты, и Всероссийская акция «Елка желаний» позволяет всем внести свой вклад в создание чуда для юных жителей огромной России.

«Посетив сегодня две семьи, где проживает довольно много детей, я убедился, что малышам для счастья многого не нужно. При этом у нас есть все возможности поддержать их веру в чудо и волшебство. К сожалению, навестить третьего ребенка — Мариям Пошеву — не получилось, девочка болеет корью. Несмотря на это, она все равно получит подарок — планшет, о котором мечтает. Хочу пожелать каждому ребенку не переставать верить в чудо, радость и добро», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание информировало, что Глава Ингушетии исполнит мечты шестерых детей из республики и Запорожской области.

«Выбрал шесть елочных шаров, где были указаны пожелания детей как из республики, так и из Токмакского района Запорожской области, шефство над которым мы взяли еще летом. Каждый ребенок, независимо от места проживания, должен чувствовать заботу и внимание взрослых», — отметил руководитель субъекта.

Подарки от Главы получат также Илона Дьячкова, Анастасия Попова и Никита Гарькавый из Запорожья.