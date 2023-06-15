АПК

Глава Ингушетии на ПМЭФ-2023 рассказал о развитии АПК республики

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2023 рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о развитии агропромышленного комплекса региона.

В своем Телеграм-канале он отметил, что перераспределение полезных сельскохозяйственных площадей с учетом потребительского спроса, позволило Минсельхозу республики добиться высоких достижений.

Объем выпуска сельского хозяйства в 2022 году составил 19,5 млрд рублей с ростом к уровню 2021 года 17,7 %. «Значительный рост показали зерновые культуры. Картофеля было собрано 56,5 тыс. тонн, при этом рост урожайности составил 30,8%. Это позволило значительно снизить цены на картофель в республике», — написал Калиматов.

По его словам, также наблюдается увеличение поголовья скота в хозяйствах. Соответственно вырос и выпуск продукции животноводства: производство мяса выросло на 6,6% и достигло 9,3 тыс. тонн, надои молока увеличились до 141 тыс. тонн, при росте 9,3 %.

«Динамика роста сельскохозяйственного производства позволила республике занять первое место по СКФО», — добавил Глава Ингушетии.

Напомним, XXVI Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице России с 14 по 17 июня текущего года.

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