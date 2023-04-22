Глава Ингушетии навестил мать в праздник Ид аль-Фитр и призвал уделить внимание старикам

«Сегодня особенный день — светлый праздник Мархаш! Первым с благословенным праздником мне захотелось поздравить самого дорогого человека — Маму! Моей маме Аминат 86 лет, она воспитала 7 детей. Сейчас у нее 30 внуков и 9 правнуков. Она мудрая, сильная и добрая женщина, которая достойно прошла через жизненные испытания, заслужив любовь и уважение людей», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Уже на родном ингушском языке он добавил, что всегда держал слово, данное матери, и в своих делах получал именно ее благословение.

«Берегите своих матерей, не приносите им огорчения, радуйте их всегда», — подчеркнул Глава республики.