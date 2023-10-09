Глава Ингушетии отметил, что битва за Кавказ переломила ход ВОВ

Он напомнил, что только на Малгобекском оборонительном рубеже погибло 120 тыс. советских солдат и офицеров.

«Красной Армии пришлось оказывать сопротивление противнику, который превосходил численно и техническим оснащением. Но на стороне наших солдат были любовь к своей Родине и вера в справедливость. Для них эта война за родную землю была священной, и каждый готов был умереть за нее», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что противник, который рвался к нефтепромыслам Кавказа, был беспощадно разбит, деморализован и вынужден был уйти ни с чем.

«Жители Кавказа внесли свой вклад в великий подвиг советского народа, победившего фашизм. Мы никогда не забудем их доблесть и мужество. Мы помним, мы гордимся», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

По мнению историков, решающее значение для исхода ВОВ войны имела битва за Кавказ. Для фашистской Германии Кавказ был жизненно необходим, главным образом по причине недостатка нефти и нефтепродуктов. Техническое оснащение армии росло, росло и их потребление. Собственная германская промышленность справлялась с трудом.

Битва за Кавказ явилась одной из самых продолжительных и длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Победа досталась СССР огромной ценой: сотни тысяч убитых и раненных.