Глава Ингушетии поблагодарил полпреда в СКФО за поддержку региона

«Юрий Чайка провел заключительное заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СКФО в текущем году. Он отметил, что, в сравнении с предыдущим годом, в среднем по округу уровень достижения нацпроектов вырос на 7,4%, и на 1 декабря 2023 года составил около 95,5%. Что насчет кассового исполнения, то за 11 месяцев оно составило 83,7%, что даже выше среднего показателя по стране — 78%», — отметил руководитель субъекта.

В ходе заседания полпред напомнил, что реализация национальных проектов — основной инструмент достижения национальных целей и показателей развития, определенных главой государства. Он также справедливо заметил, что в этом году, который уже подходит к концу, было много сложностей. Речь идет о внешнем давлении со стороны недружественных стран, экономических санкциях и др.

«Но, несмотря на все это, мы сумели стойко выстоять перед лицом трудностей и достичь определенных результатов. Однако не должны забывать, что работы предстоит еще очень много, на что обращает внимание и Юрий Чайка. Выражаю искреннюю благодарность полномочному представителю Президента за его усердную работу. Готовы продолжить взаимодействие в следующем году и уверены, что при совместных усилиях мы сможем достичь поставленных целей и обеспечить процветание и Ингушетии, и Кавказа, и всей страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.