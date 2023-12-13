Нацпроекты

Глава Ингушетии поблагодарил полпреда в СКФО за поддержку региона

0

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайку за поддержку региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Юрий Чайка провел заключительное заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СКФО в текущем году. Он отметил, что, в сравнении с предыдущим годом, в среднем по округу уровень достижения нацпроектов вырос на 7,4%, и на 1 декабря 2023 года составил около 95,5%. Что насчет кассового исполнения, то за 11 месяцев оно составило 83,7%, что даже выше среднего показателя по стране — 78%», — отметил руководитель субъекта.

В ходе заседания полпред напомнил, что реализация национальных проектов — основной инструмент достижения национальных целей и показателей развития, определенных главой государства. Он также справедливо заметил, что в этом году, который уже подходит к концу, было много сложностей. Речь идет о внешнем давлении со стороны недружественных стран, экономических санкциях и др.

«Но, несмотря на все это, мы сумели стойко выстоять перед лицом трудностей и достичь определенных результатов. Однако не должны забывать, что работы предстоит еще очень много, на что обращает внимание и Юрий Чайка. Выражаю искреннюю благодарность полномочному представителю Президента за его усердную работу. Готовы продолжить взаимодействие в следующем году и уверены, что при совместных усилиях мы сможем достичь поставленных целей и обеспечить процветание и Ингушетии, и Кавказа, и всей страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке благоустроили 4 улицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
В селе Алхасты Ингушетии стартовало строительство открытого спорткомплекса
В Ингушетии загорелся жилой дом
В 12 школах Ингушетии обновлены спортплощадки по программе «Успех каждого ребенка»
Житель Ингушетии отработает 3,5 года за кражи
Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований в Выборге
Права ребенка-инвалида на получение пенсии в Ингушетии восстановили через суд
В Малгобеке Ингушетии завершается строительство детсада на 190 мест
Главе Россельхозцентра по Ингушетии присвоено звание «Почетный работник АПК России»
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог матери ветерана СВО
Братья Алмазовы из Ингушетии стали чемпионами Евразии по пауэрлифтингу

Главное

Яндекс.Метрика

 