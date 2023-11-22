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Глава Ингушетии поблагодарил ветеранов МВД за активность и самоотверженный труд

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил ветеранов МВД по региону за активность и самоотверженный труд.

Отставные солдаты и офицеры правопорядка продолжают служить обществу в новом качестве, успешно применяя огромный профессиональный и жизненный опыт в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, нравственности и служения Отчизне, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Их активная жизненная позиция и самоотверженный труд не остаются незамеченными. Руководитель совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев передал благодарственные письма от руководителя субъекта 10 офицерам.

Награждены — Газгиреев Муса Салаудинович, Додов Мурад Магометович, Гамботов Башир Ахметович, Картоев Хусейн Мовлиевич, Буружева Айнат Усмановна, Дзауров Батыр Султанович, Дзейгов Иса Орциевич, Хаутиев Умар Михайлович, Даурбеков Саварбек Хаз-Умарович и Арчаков Магомет Даутович.

«Поздравляем достойных ветеранов службы с заслуженной наградой и желаем новых успехов на благом пути», — отметили в МВД по региону.

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