В Ингушетии наградили тренеров слабослышащих спортсменов

Благодарностями были отмечены тренеры по борьбе Тимур и Тагир Нальгиевы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Тимур Нальгиев тренирует слабослышащих спортсменов уже 25 лет, а его квалификация соответствует высшему уровню тренерской категории», — рассказал собеседник.

По его словам, Тагир Нальгиев на протяжении 5 лет преподает навыки спортивной борьбы людям с нарушением слуха.

Руслан Белхороев выразил благодарность заслуженным наставникам за их неоценимый труд и пожелал дальнейших достижений.

«Эта заслуженная награда является признанием их усилий и способностей, а также подтверждением важности и ценности работы тренеров по спорту глухих», — добавил руководитель ведомства.