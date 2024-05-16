Педагогу из Ингушетии объявили благодарность на Всероссийском совещании работников образования

В Москве в рамках Всероссийского совещания для руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования, педагогу из Ингушетии, Жаниевой Фатиме Мухаметовне, объявлена благодарность за участие в работе Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования в 2020-2023 гг.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнаки республики, на открытии совещания в Московском Доме пионеров с приветственным словом к собравшимся работникам педагогической сферы выступил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
«На повестке дня собрания — вопросы реализации инфраструктурных мероприятий в рамках нацпроекта «Образование», государственной политики в сфере общего образования, просветительских проектов Российского общества «Знание», результаты деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации в 2023 году и задачи на 2024 год», — рассказала участница совещания, глава образовательного ведомства Ингушетии Эсет Бокова.