Педагогу из Ингушетии объявили благодарность на Всероссийском совещании работников образования

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнаки республики, на открытии совещания в Московском Доме пионеров с приветственным словом к собравшимся работникам педагогической сферы выступил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«На повестке дня собрания — вопросы реализации инфраструктурных мероприятий в рамках нацпроекта «Образование», государственной политики в сфере общего образования, просветительских проектов Российского общества «Знание», результаты деятельности Министерства просвещения

Российской Федерации в 2023 году и задачи на 2024 год», — рассказала участница совещания, глава образовательного ведомства Ингушетии Эсет Бокова.