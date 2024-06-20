Руководитель ингушских юнармейцев была отмечена благодарностью в Москве

В рамках торжественного мероприятия на Всероссийской выставке «Россия» на ВДНХ в Москве начальник штаба ингушского отделения движения «Юнармия» Мадина Богатырева была отмечена благодарностью за вклад в работу фонда «Народный фронт. Всё для Победы!»
Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, за два года работы фонда в республике на передовую было отправлено более 105 тонн гуманитарного груза на сумму 21 млн рублей.
Отмечается, что в это число вошли и три единицы автотранспорта, которые были переданы бойцам в зоне СВО.