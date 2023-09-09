Глава Ингушетии побывал на избирательных участках в отдаленных селах

Помимо этого, руководитель субъекта встретился с жителями сел, обсудил вопросы их развития. Были озвучены различные предложения, например, открытие цехов, создание гостевых домов для туристов, закладка в том же населенном пункте Аршты орехового сада.

«Мы намерены заниматься поэтапным развитием отдаленных сел. Особенно важно это в тех местах, где жителям не хватает работы, где не развита логистика. Я вижу, что глава села владеет необходимой информацией, предлагает к решению некоторые вопросы. Сейчас ему стоит обратить внимание на поиск инвестора для развития орехового сада. Это будет верным решением, ведь дело очень доходное. Этот вопрос обязательно надо проработать. Помимо этого, заметил, что районная администрация занимается дорогами, тротуарами, то есть должное внимание этому уделяется. Но при этом остается проблема нехватки рабочих мест, жители сельского поселения вынуждены уезжать на заработки в другие города, регионы», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

В Чемульга поднимались вопросы оснащения местного ДК, а также капремонта школы. В Берд-Юрте Глава поинтересовался работой начальной общеобразовательной школы, спросил, хватает ли учебному заведению педагогов. Также было сообщено, что в сельском поселении планируется строительство ДОУ.

На встрече с жителями Алхасты, Махмуд-Али Калиматов рассказал, что здесь планируется построить новую спортивную площадку. Объект является подарком Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Главой региона было отмечено, что необходимо уделять должное внимание развитию предгорных сел, интересоваться запросами местных жителей.

«Я пригласил сегодня министров, чтобы правительство выяснило, в чем нуждаются села Сунженского района, проработало этот вопрос, сформировало программу по всем ключевым направлениям: образование, дороги, рабочие места и другие направления. Поставил перед кабинетом министров задачу определить какого плана помощь здесь требуется. Сейчас правительство комплексно будет смотреть, как именно стоит развивать наши отдаленные села», — подчеркнул он.