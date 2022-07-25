Инвестклимат

Глава Ингушетии поручил проработать каждую позицию инвестиционной карты региона

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству и Минэкономразвития республики тщательно проработать каждую позицию инвестиционной карты региона.

Помимо информации о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах, в ней будут указаны меры государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти и институтами развития, информация о сервисах и услугах инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также необходимая статистика и аналитика инвестиционного климата.

По информации республиканского Минэкономразвития, работа над инвестиционной картой Ингушетии начата и в настоящее время в федеральное профильное министерство направлена заполненная модель данных региона.

«Потенциальный инвестор должен легко ориентироваться по ней и понимать очевидные выгоды инвестиционного сотрудничества именно с нашим регионом. И не должно быть так, что мы указали одно, а по факту предоставляем другие условия. Все должно быть максимально честно и прозрачно, в рамках закона и предъявляемых требований к инвестиционной карте», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, 20 июля первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел совещание с представителями субъектов по внедрению нового инвестиционного стандарта. Была дана оценка промежуточным результатам работы по созданию инвестиционных карт регионов.

Вице-премьер подчеркнул, что до 18 августа эта работа должна быть завершена, добавив, что качество инвестиционной карты и свода правил показывают готовность субъекта к работе с инвесторами.

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