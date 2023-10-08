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Глава Ингушетии поздравил аграриев с праздником и поблагодарил их за созидательный труд

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил аграриев с профессиональным праздником и поблагодарил их за созидательный труд.

«Этот праздник — хороший повод, чтобы сказать искренние слова благодарности людям, которые трудятся на земле, на предприятиях пищевой промышленности, занимаются животноводством, посевами, растениеводством. Благодаря их труду решаются важные задачи: повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, поддержание продовольственной безопасности и укрепление экономики нашей страны», — сказал Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта считает, что своим ответственным отношением к делу работники сельского хозяйства способствуют повышению жизненного уровня, здоровья и благосостояния населения. Этот труд заслуживает уважения и вознаграждается щедрыми урожаями.

«Поэтому в этот день хочется сказать особые теплые слова труженикам села, ветеранам отрасли и всем тем, кто работает на земле», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал аграриям праздничного настроения, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Напомним, что отрасль сельского хозяйства в Ингушетии в 2022 году продолжала развиваться и показала хорошие результаты. Региону удалось добиться лидирующей позиции среди регионов СКФО.

Как ранее рассказал премьер-министр региона Владимир Сластенин, объем выпуска сельскохозяйственной продукции в прошлом году составил 19,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в 2021-м.

«Также я хочу отметить, что мы активно развиваем животноводство. В частности, численность КРС выросла на 1,9%, а поголовье овец и коз увеличилось на 10,2%. Благодаря этому мы сможем производить больше мяса и молока и обеспечивать наших жителей качественной продукцией», — отметил премьер.

В этом году посевные площади под яровыми культурами в республике были увеличены на 6%  — до 43 тыс. га. Валовый сбор зерновых составил 98,6 тыс. тонн, что на 1,2% больше показателя 2022 года. Средняя урожайность  — 35-37 ц/га.

К 3 октября сельхозпроизводители региона собрали 23,1 тыс. тонн картофеля, что на 3,1% превышает показатель прошлого года. Уборочная кампания в хозяйствах продолжается, план сбора этой культуры на текущий год составляет 58,7 тыс. тонн.

Напомним, день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Праздник установлен указом Президента страны от 31 мая 1999 года.

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