Глава Ингушетии поздравил футбольный клуб «Ангушт» с 30-летним юбилеем

Клуб по-прежнему объединяет всех ингушских любителей футбола и является символом патриотизма для болельщиков республики.

ФК «Ангушт» был создан в 1993 году по инициативе Дауда Мальсагова, ответственного работника Госкомспорта Ингушской Республики, и главы администрации Малгобека Исмаила Мержоева. Они обратились со своей идеей к президенту Ингушетии Руслану Аушеву. Официальной датой создания «Ангушта» принято считать 20 декабря 1993 года. В этот день было подписано соответствующее распоряжение.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил ингушских футболистов и их болельщиков с этой датой на своей страничке в Телеграме: «За время своего развития «Ангушт» подарил нам несколько поколений самобытных и отличных футболистов, которые повышали свой уровень и росли вместе с командой. Команда всегда отличалась сплоченным коллективом, самоотдачей и волей к победе. В этом году клуб сделал все возможное для решения задачи выхода во второй дивизион. Руководство Республики Ингушетия сердечно поздравляет футбольный клуб «Ангушт» и всех любителей футбола с этим юбилеем, и мы уверены, что команда успешно будет выступать во втором дивизионе и радовать нас хорошими результатами».

В истории нашей команды были взлеты и падения, времена блистательных побед и периоды застоя. К сожалению, в последние пять лет «Ангушт» не имеет статуса профессионального клуба, но последний сезон внушает оптимизм. Коллектив стал бронзовым призером первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО, что позволяет клубу по спортивному принципу заявиться во вторую лигу. Сейчас все зависит от финансовых гарантий клубу.