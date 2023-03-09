Юбилей

Глава Ингушетии поздравил мецената Микаила Гуцериева с 65-летием

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Махмуд-Али Калиматов и Микаил Гуцериев на встрече в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил бизнесмена, мецената и политика, основателя промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаила Гуцериева с 65-летием.

«Дорогой Микаил Сафарбекович! Искренне, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения. Желаю Вам дальнейших высоких достижений в бизнесе, в творчестве и в Вашей благотворительной деятельности», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, желание Гуцериева «помогать своей малой Родине и ингушскому народу, является естественным для ингуша и патриота своего народа».

«Это говорит о широте Вашей души, бескорыстии и стремлении реально помочь региону. Совместно с Вами правительством республики разработан план по сотрудничеству и оказанию помощи в развитии Ингушетии. Ваше участие в реализации различных проектов, я уверен, принесет пользу нашей республике и народу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Уже на родном языке Глава добавил, что нужно гордиться тем, что представитель маленького ингушского народа известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Он отметил, что ценит помощь, оказываемую меценатом республике, и пожелал Гуцериеву долгих лет жизни, здоровья и счастья.

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