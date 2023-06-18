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Глава Ингушетии поздравил медработников с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров, которые стоят на страже здоровья и жизни жителей региона с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.

«Ваша профессия, главное дело жизни — прямое соприкосновение с человеком, которому нужна помощь, спасение от боли и недуга. Это благородный, крайне ответственный, бесценный труд. Сегодня в Ингушетии работают высококвалифицированные медицинские работники способные в сфере своей специализации решать сложнейшие медицинские задачи, обеспечивая высокий уровень здравоохранения в регионе», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Главы республики.

По его словам, ежедневно в различных учреждениях региона работники республиканской здравоохранения оказывают оперативную, амбулаторную и стационарную помощь сотням, тысячам людей. Они делают это добросовестно, посредством своих знаний и умений, сердечной добротой.

Руководитель субъекта считает, что за минувшие три десятка лет в республики сформировался свой замечательный кадровый резерв медицинских работников, постоянно повышающий уровень компетенции.

«Наши врачи, медсестры, фельдшера и санитары, все работники системы здравоохранения проявили мужество, превосходные человеческие качества и навыки в опаснейший период эпидемии коронавируса. Жители Ингушетии помнят об этом с искренней благодарностью. Большая и искренняя благодарность защитникам нашего здоровья за ежедневный врачебный подвиг», — отметил Калиматов.

«Желаю всем медицинским работникам Ингушетии быть примером исполнения клятвы Гиппократа, всегда совершенствовать профессиональные знания, достойно исполнять врачебный долг. Крепкого здоровья, долголетия, личного счастья и огромных успехов всем, кто спасает людей от болезни и возвращает им вкус жизни», — добавил Глава.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

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