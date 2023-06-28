Глава Ингушетии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

«Один из главных исламских праздников Ид-аль-Адха, знаменующий завершение Священного Хаджа, великого паломничества мусульман в святую Мекку олицетворяет собой высокие нравственные качества Ислама — милосердие, доброту и заботу о ближнем. Сегодня мы встречаем этот светлый и прекрасный праздник с чувством искренней духовной радости за всех мусульман, совершивших Священный Хадж», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем обращении.

По его словам, Ид-аль-Адха служит духовному совершенствованию, утверждению в вере. Он учит нас следовать дорогой милосердия, нравственной чистоты, добрых свершений, духовной и материальной щедрости, направляет нас к высоким нравственным ориентирам, богобоязненности, избеганию грехов и совершению добрых деяний.

«В эти благословенные дни мы обращаем свои молитвы к Всевышнему о мире и спокойствии на нашей земле, взаимопонимании людей, о добром будущем для себя, своих родных и близких, своего народа. Мы благодарим Всевышнего за все благодеяния, которыми пользуемся, за благополучие семьи, друзей, земляков и соотечественников», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Пусть этот светлый праздник наполнит теплом и радостью сердца людей, вселит надежду и уверенность в завтрашнем дне, укрепит мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. От всей души желаю вам милости Всевышнего, приумножения вознаграждения за все благие деяния. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи в добрых делах», — добавил Глава.