Глава Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником

«Российским пограничникам всегда были присущи эти качества, и сегодня они остаются образцом высокой боеготовности и беззаветной преданности Отчизне. В это непростое время, приумножая славные воинские традиции и боевую мощь пограничных войск, воины-пограничники готовы дать отпор противнику, решительно пресекая любые попытки незаконного проникновения на территорию России», — подчеркнул Калиматов.

Он поблагодарил военнослужащих пограничного управления ФСБ России по республике, выразив уверенность, что их профессиональные качества, мужество, верность делу и присяге будут и впредь способствовать успешному решению поставленных задач.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы во имя мира и спокойствия Ингушетии и России», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

Напомним, пограничные войска были учреждены 28 мая 1918 года в РСФСР указом Совнаркома. Первоначально подразделение носило название пограничной охраны, но уже через год было переименовано в войска.