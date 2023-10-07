Глава Ингушетии поздравил Президента России с днем рождения

«Сегодня день рождения празднует Президент России Владимир Путин — сильный и мужественный лидер великой страны, взявший на себя огромную ответственность за великое будущее России», — говорится в поздравлении.

По словам руководителя субъекта, он «единственный из лидеров государств, решившийся изменить мир таким образом, чтобы Россия и другие достойные страны смогли на равных участвовать в мировых политических и экономических процессах. И у него это хорошо получается».

«Искренне болея за свою страну и российский народ, Владимир Путин начал открытую борьбу против фашизма и неонацизма, которые Запад стал возрождать на Украине. Это был очень смелый и решительный шаг против экспансии США и Европы», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что благодаря помощи и поддержке Владимира Путина, Ингушетия сегодня успешно развивается. Инициированные Президентом России национальные проекты стали итогом большой стройки. В республике построены и будут строиться школы, детские сады, больницы, дороги, спортивные и культурные объекты, обновляется общественный транспорт, благоустраиваются парки, улицы и скверы.

«Спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку и помощь. Ингушетия верит в Вас, верит в великое будущее России. Мы вместе с Вами и всегда будем поддерживать Вас. С днем рождения, наш Президент! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни на благо России!», — добавил Глава региона.

Напомним, что главе российского государства сегодня исполняется 71 год.

В этом году праздник, который Президент на высшем государственном посту отмечает уже в 20-й раз, выпал на выходной день, но у Путина он будет рабочим: российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, информирует ТАСС.