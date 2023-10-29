Глава Ингушетии поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником

«Транспортники нашей республики осуществляют сложную и разнообразную работу, которая имеет огромное значение для прогрессивного развития всех отраслей экономики, социальной сферы, государственных и общественных структур», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для Ингушетии с ее равнинной и горной частью, развивающимися предприятиями, концентрацией рабочих мест в определенных муниципалитетах, новыми планами и проектами, качественная и оперативная работа транспорта крайне важна.

«В настоящее время в республике построены отличные дорожные артерии, соединяющие города, села и районы региона. Данная работа будет постепенно продолжена с целью обеспечить каждого водителя возможностью работать в достойных и комфортных условиях. В зоне особого внимания властей Ингушетии—создание оптимальных условий для пассажирских перевозок», — говорится в обращении.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что в реализуемых планах республики закупка нескольких десятков новых автобусов, обновление парка ГУП «Ингушавтотранс» более чем на 50%. Внедрение современных автобусов приведет к значительному улучшению качества пассажирских перевозок как на межмуниципальных, так и на муниципальных маршрутах.

Он пожелал всем работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта Ингушетии крепкого здоровья, материального достатка, счастья и личных успехов.