Поздравление

Глава Ингушетии поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта в регионе с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Транспортники нашей республики осуществляют сложную и разнообразную работу, которая имеет огромное значение для прогрессивного развития всех отраслей экономики, социальной сферы, государственных и общественных структур», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для Ингушетии с ее равнинной и горной частью, развивающимися предприятиями, концентрацией рабочих мест в определенных муниципалитетах, новыми планами и проектами, качественная и оперативная работа транспорта крайне важна.

«В настоящее время в республике построены отличные дорожные артерии, соединяющие города, села и районы региона. Данная работа будет постепенно продолжена с целью обеспечить каждого водителя возможностью работать в достойных и комфортных условиях. В зоне особого внимания властей Ингушетии—создание оптимальных условий для пассажирских перевозок», — говорится в обращении.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что в реализуемых планах республики закупка нескольких десятков новых автобусов, обновление парка ГУП «Ингушавтотранс» более чем на 50%. Внедрение современных автобусов приведет к значительному улучшению качества пассажирских перевозок как на межмуниципальных, так и на муниципальных маршрутах.

Он пожелал всем работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта Ингушетии крепкого здоровья, материального достатка, счастья и личных успехов.

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