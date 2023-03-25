Глава Ингушетии поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«Сегодня замечательный праздник представителей важнейшей профессии, праздник всех, кто служит благородному делу просвещения и искусству. Культура живет в наших уникальных традициях, в народном творчестве, развивается в современном искусстве. Она формирует личность человека на основе высоких нравственных ориентиров, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду», — отметил Калиматов.

По его словам, в этой отрасли работают яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной фантазией, которые делают наш мир лучше и добрее, помогают раскрыться талантам, учат понимать и ценить прекрасное.

«Сегодня благодаря вашему таланту и кропотливой работе, постоянному творческому поиску бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение народные традиции и культурное наследие, духовный потенциал ингушского народа. Дорогие наши работники культуры и ветераны отрасли! Примите слова глубокой признательности и благодарности за ваш созидательный труд, за бесконечную преданность избранному делу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал работникам культуры крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и новых творческих достижений на благо Ингушетии и России.

Напомним, День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом Президента России от 27 августа 2007 года.