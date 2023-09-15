Глава Ингушетии поздравил жителей Карачаево-Черкесии с Днем республики

«У каждого региона есть такой праздник, и он для всех нас один из самых важных. А у Карачаево-Черкесской республики сегодня при этом еще и день города Черкесска. С народами Карачаево-Черкесии нас связывают давнишние узы дружбы и уважение. Наши деды, прадеды прибегали к взаимовыручке, оказывали друг другу гостеприимство, поддерживали торговые связи. В наши дни эти взаимоотношения не только сохранились, но и окрепли», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ.

«Наши регионы тесно взаимодействуют, и мы радуемся достижениям друг друга. Нынче столица республики — город Черкесск — это красивый современный город, отражающий успешное социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии», — добавил Глава республики.

Он пожелал красивым, доброжелательным жителям КЧР долгих лет жизни, здоровья и счастья.

«Пусть Карачаево-Черкесия цветет и успешно развивается для ее будущих поколений. Всем радости, мира и благополучия», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее СМИ КЧР сообщили, что в связи с празднованием Дня Карачаево-Черкесской республики и 198-летия Черкесска Глава региона подписал указ о нерабочем праздничном дне 15 сентября 2023 года.

Сегодня и завтра в регионе пройдут концерты с участием камерного оркестра, творческих коллективов, молодых исполнителей. Также состоится гала-концерт международного фестиваля «Мир Кавказу», где ожидается участие делегаций из всех субъектов СКФО и ЮФО, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Запланирована большая спортивная программа, включающая кубок мэрии Черкесска по стритболу, мастер-классы по восточным единоборствам, легкоатлетические соревнования и первенство столицы КЧР по футболу среди детей.

Также пройдет масштабный гастрономический фестиваль с дегустацией блюд национальной кухни.