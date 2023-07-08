Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

«В этот замечательный праздник очень важно подчеркнуть особую роль семьи и то, какое значение для нас имеют сегодня вопросы укрепления семьи, возрождения традиционных семейных отношений, основанных на любви, взаимопонимании, взаимоуважении», — говорится в обращении.

По словам Калиматова, в Ингушетии «семья испокон веков была и остается главной опорой для каждого человека. Это основа нравственности и уважения, где мы чтим и сохраняем традиции наших предков».

«Развитие и прогресс страны во многом зависит от благополучия семьи. Большая семья, которая стоит на фундаменте любви и верности, воспитании дружных, трудолюбивых, добрых детей — гордость каждого региона России. Именно поэтому укрепление института семьи, охрана материнства и детства, забота о многодетных семьях, повышение их социального статуса — приоритеты демографической политики в республике и стране в целом», — отметил Глава.

Он напомнил, что в настоящее время в республике тысячи многодетных семей, и «это показатель морального здоровья нашего народа, его ментальной готовности учиться и трудиться ради своего благополучного будущего».

«В этот праздничный день хочу выразить особые слова благодарности родителям за воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине, нравственных и духовных устоев, за бережное сохранение семейных, культурных и национальных традиций, за любовь и заботу. Всем семьям Ингушетии от всей души желаю здоровья, счастья, гармонии, крепкого и дружного семейного очага», — добавил Калиматов.

День семьи, любви и верности берет свое начало еще в Средневековой Руси. В современной России впервые его отметили 8 июля 2008 года. А в 2022 году праздник был признан официальным.