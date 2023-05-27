Глава Ингушетии пожелал выпускникам не ошибиться с выбором профессии

«Целых 11 лет они сопровождали детей в учебном процессе, наставляли, переживали за них, и результаты ЕГЭ подведут итог их совместного труда», — написал Климатов в своем Telegram-канале.

Глава отметил, что один экзамен у выпускников уже позади и ему сообщили: он прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

«Надеюсь, что дети сумели справиться с волнением, смогли сосредоточиться на заданиях и показать на что они способны. Хочу пожелать им успешной сдачи всех экзаменов и поступления в вузы страны. Я не раз подчеркивал, что нам нужны грамотные и образованные специалисты. Самое главное, чтобы выбор профессии наших выпускников был безошибочным, и они в дальнейшем с любовью и интересом делали бы свою работу», — подчеркнул Калиматов.

«Правильно выбранный вуз — это их путевка в жизнь», — добавил руководитель субъекта.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в республике накануне стартовала сдача ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова считает, что проведение ЕГЭ на должном уровне возможно лишь при эффективном межведомственном взаимодействии с вовлечением силовых структур, технических служб, медицинских организаций, районных и городских администрации.

По ее словам, для детей созданы все условия, пункты проведения экзаменов обеспечены металлоискателями, системами видеонаблюдения, подавления сотовой связи.

Вице-премьер, обращаясь к родителям выпускников, отметила, что экзаменационная кампания — это волнительный и тяжелый период, и им необходимо найти правильный подход к детям, не накаляя ситуацию, а стараясь поддержать и подбодрить.